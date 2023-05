Estudante come obra de arte de italiano feita com banana

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/05/2023 - 10:50 Compartilhe

ROMA, 2 MAI (ANSA) – Um sul-coreano virou notícia no mundo após ter comido uma obra do escultor italiano Maurizio Cattelan, que consiste em uma banana grudada na parede com fita adesiva.

A obra “Comedian”, que é avaliada em cerca de US$ 120 mil, estava exposta no Museu de Arte de Leeum, em Seul, e fazia parte da última exposição do artista visual de 62 anos.







O estudante do curso de artes Noh Huyn-soo, mostrando muita tranquilidade e sem ser interrompido, retirou a fruta da parede e a comeu. Um colega do sul-coreano filmou toda a ação.

Após ter destruído a valiosa obra de arte, o jovem utilizou a mesma fita adesiva para grudar a casca da banana na parede do local. Ele ainda acenou para a câmera que o filmava e sorriu.

O sul-coreano explicou aos funcionários do museu que pulou o café da manhã e estava com fome.

O museu prendeu com a fita adesiva cinza uma nova banana na parede para restaurar a obra à sua antiga glória. (ANSA).

