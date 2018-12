Estudante americana é encontrada morta esfaqueada na Holanda

Sarah Papenheim, de 21 anos, foi encontrada com marcas de facadas na última quarta-feira (12), na Holanda, e morreu. A principal suspeita, segundo a polícia local, é a companheira que divida o apartamento com a estudante americana. As informações são da CNN.

De acordo com a polícia, autoridades receberam informes de discussão intensa no apartamento na última quarta-feira. Quando chegaram ao local, Papenhem estava caída com marcas de facada e recebeu imediato atendimento médico, mas o procedimento não foi bem sucedido e ela morreu por conta dos ferimentos.

A investigação da polícia local aponta que a pessoa que dividia o apartamento com a estudante americana é a principal suspeita e que foi precisa na cidade de Eindhoven. A suspeita não teve o nome divulgado por questões de segurança.

Sarah Papenheim, segundo informações da CNN, havia se mudado para Roterdã, na Holanda, em 2016. Desde então, ela estava estudando psicologia na Erasmus University.