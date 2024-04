Esttevan, DJ brasileiro que chamou a atenção de Madonna, lança remix de hit da cantora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/04/2024 - 21:36 Para compartilhar:

Modelo e DJ brasileiro que já chegou a chamar a atenção de nomes como a diva Madonna, Esttevan não estará no megashow que a Rainha do Pop apresentará no Rio de Janeiro, no próximo sábado, dia 4. Porém, ele não deixará de fazer a sua homenagem à cantora, com quem já interagiu nas redes sociais.

Conhecido por ter sido eleito Mister Brasil, em 2021, ele, que também é maestro multi instrumentista, promete misturar música e gastronomia no Cascais Sunset, evento que acontecerá todos os sábados e domingos, a partir de 04 de maio, na Casa Cascais, na Zona Oeste de São Paulo.

Além de apresentar as suas versões remix para os sucessos “Like a Prayer” de Madonna e “Faz Gostoso”, feat entre Anitta e ela.

“Nesse remix de ‘Faz Gostoso’, eu trago o funk fazendo um flerte com o eletrônico, que é um gênero mais de house funk. Essa mistura, na verdade, é bem rara de a gente ver, porque é algo difícil para você conseguir encaixar harmonia e realizar de forma que fique bom. Então vou lançar esse Remix e também um da música ‘Like a Prayer’, só que com uma gingada mais do samba, vai ser uma coisa diferente. As duas músicas serão lançadas no domingo e vão trazer muitas referências da cultura brasileira, tanto do samba, quanto do funk, além de ritmos das regiões mais do Nordeste, do Norte. Estou visando realmente representar o Brasil através dessas duas músicas”, explica Esttevan.

O Cascais Sunset será aberto ao público, e tem o objetivo principal de apresentar todas as riquezas da musicalidade brasileira através da arte de Esttevan, que apesar de ter ganhando reconhecimento inicialmente como modelo, carrega consigo o amor pela música desde criança.

“Comecei aos seis anos de idade. Aos 22 surgiu a ideia de estudar um nicho diferente que encontrei na música eletrônica, a vertente que vibrou em minha alma foi o afro house e também brasilidades, pela sua representação cultural e histórica”, acrescentou.

As apresentações serão abertas ao público, que poderão desfrutar da combinação perfeita entre música boa, o melhor da gastronomia mediterrânea, pizzas e drinks. Além de contar ainda com muitas surpresas, no contexto musical, relembrando clássicos que remetem aos mais diversos tempos crescentes da música.

Esttevan, que já chegou a ter pequenas interações com a cantora, não poderá estrar presente e garante para os paulistas que ficarão pela cidade muita diversão em seu evento.

Com um conceito intimista no Jardim Europa, A Casa Cascais tem como um dos donos o ator Ricardo Tozzi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Casa Cascais (@casacascais)