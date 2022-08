Estrelas estreiam nesta quinta-feira no Macena Open, na Praia do Francês, evento recorde no mundo

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 23:45 Compartilhe

Foram definidas, na noite desta quarta-feira, as chaves principais de Duplas do Masculino e Feminino no torneio profissional BT 400 do Macena Open, realizado na Praia do Francês, em Marechal Deodoro.

O torneio é o maior do mundo em número de inscritos com 1.680 e mais de 2.640 inscrições em 40 quadras, sendo 25 iluminadas. O evento tem ao todo premiação de US$ 40 mil contabilizando todas as disputas, sendo US$ 35 mil para o evento principal.

Entre os homens, a dupla favorita será formada pelo italiano Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti, que ganharam o título em Recife (PE) no último final de semana. Eles enfrentam os brasileiros Felipe Poffo e Mateus Belo. Os cabeças de chave 2 são o italiano Tomaso Giovannini e o catarinense André Baran, número 1 do país e sexto do mundo. Eles pegam Felipe Vallim e Daniel Canellas, do Brasil, abrindo a programação noturna a partir das 19h. O número 1 do mundo, o espanhol Antomi Ramos, e o italiano Diego Bollettinari, 12º, medem forças contra o venezuelano Ramon Guedez e o capixaba Alvaro Campanharo em jogo que fecha o dia na quadra central, não antes das 20h30.

Os alagoanos terão quatro representantes. A dupla totalmente local, vencedora do pré-quali, formada por Eurico Cahu e Gabriel Padilha, enfrenta o chileno Victor Velazquez e o jogador de Aruba, Louis Posner. Pedro Consiglio, atual vice-campeão mundial juvenil pelo Brasil, e o gaúcho Natã Porte desafiam os atuais campeões do torneio do ano passado, os paulistas Leonardo Branco e Daniel Mola, em jogo em torno das 16h na quadra central. Paulo Consiglio, irmão de Pedro, atua com Eric Pavesi e enfrentam uma dupla que virá do qualiying.

“Coincidência pois ano passado enfrentamos a dupla do Pedro Consiglio na primeira rodada, estamos confiantes e vamos com tudo”, disse Leo Branco.

No feminino, as italianas Nicole Nobile, 3ª, e Sofia Cimatti, 5ª, são as favoritas e enfrentam as convidadas Marcela Guerra e Ariana Marchezi. As cabeças de chave 2 são a paranaense Rafaella Miiller e a venezuelana Patrícia Diaz. Elas enfrentam a dupla brasileira de Maria Nakamura e Mayra Stochiero não antes das 14h30 na quadra central. Atual campeã, a paulista Sophia Chow e italiana Flminia Daina são as cabeças de chave 4 e enfrentam Brunella Paiva e Helena Andrade. As paranaenses Vitória Marchezini e Marcela Vita, cabeças de chave 3 e melhor dupla brasileira ranqueada, encaram Camila Barros e Amanda Helminsky.

“Dei uma olhada, prefiro não ficar vendo muito os jogos a frente, focada jogo a jogo. É isso aí teremos jogos duros pela frente. Torneio está diferente era menor ano passado, mas vou tentar defender esse título ao lado da Flaminia”, apontou Chow que venceu em 2021 ao lado da cearense Marília Câmara.

Jovem de 16 anos e oitava do mundo, Marchezini comentou: “Conhecemos muito bem as meninas que enfrentaremos, teremos duas rodadas até enfrentarmos cabeças de chave, mas nossa cabeça é jogo a jogo para tentar chegar com tudo para a final”.

A paulista radicada em Maceió, Agatha Wanderley, faz o terceiro jogo do dia na quadra central, às 12h, ao lado de Brenda Brissac. Elas enfrentam as italianas cabeças de chave 6, Giulia Trippa e Veronica Visani.

A quinta-feira terá 40 jogos somente no torneio profissional com a final do quali masculino e feminino e toda a primeira rodada da chave principal. O dia dá início ao evento amador em categorias por idades no juvenil e entre os veteranos. O Macena Open contabiliza oito dos dez melhores do mundo no masculino e oito no feminino e tem atletas de nove países (Brasil, Chile, Paraguai, Espanha, Itália, França, Letônia, Aruba e Venezuela).

Confira a programação desta Quinta-Feira no Profissional:

Quadra Central

9h – Andrea DO VALLE (BRA) / Leticia SHIROZAKI CUNHA (BRA) [1] vs. Liliana Shibata Maira Pavlak (BRA)

Raphael Borges Antonio Tremura (BRA) vs. Stefano Soares Augusto Oliveira (BRA)

12h – Brenda BRISSAC (BRA) / Agatha WANDERLEY (BRA) vs. Giulia TRIPPA (ITA) [6] / Veronica VISANI (ITA)

Vinicius FONT (BRA) / Marco GARAVINI (ITA) [6] vs. Raffael AGULHA (BRA) / Airton Rodrigues MACEDO (BRA)

14h30 – Maria Eduarda NAKAMURA (BRA) / MIRYAN STOCHIERO (BRA) vs. Patricia DIAZ (VEN) [2] / Rafaella MIILLER (BRA)

Pedro CONSIGLIO (BRA) / Nata PORTE (BRA) vs. Leonardo BRANCO (BRA) / Daniel MOLA (BRA)

Lilian FERREIRA (BRA) / Camila SAYURE (BRA) vs. Qualifier/Lucky Loser

19h – Daniel CANELLAS (BRA) / Felipe NOBRE DE AGUIAR VALLIM (BRA) vs. Andre BARAN (BRA) [2] / Tommaso GIOVANNINI (ITA)

Diego BOLLETTINARI (ITA) / Antonio RAMOS VIERA (ESP) [3] vs. Alvaro CAMPANHARO (BRA) / Ramon GUEDEZ (VEN)

Quadra 2

9h – Luanderson de Sousa Igor Schaeffer (BRA) vs. Douglas Colani Matheus Giovanini (BRA)

Ricardo DOS SANTOS Thiago CRISTIANO MARANHAO (BRA) vs. Fernando COSTA Zé LUIZ (BRA)

12h – Vitoria MARCHEZINI (BRA) / Marcela VITA (BRA) [3] vs. Camila BARROS (BRA) / Amanda HELMINSKY (BRA)

Chanalise BERGAMIN (BRA) / Laura PIMENTA (BRA) vs. Isabela GARRIDO (BRA) / Isadora SIMOES (BRA)

14h30 – Veronica CASADEI (ITA) / Joana CORTEZ (BRA) [5] vs. Tassia SONO (BRA) / Isabella SELLA (BRA)

Helena ANDRADE (BRA) / Brunella PAIVA (BRA) vs. Sophia CHOW (BRA) [4] / Flaminia DAINA (ITA)

17h30 – Sofia CIMATTI (ITA) / Nicole NOBILE (ITA) [1] vs. Marcella GUERRA (BRA) / Ariana MARCHEZI (BRA)

Qualifier/Lucky Loser vs. Isabela MASSAIOLI DE SOUSA (BRA) / Giovanna PEDRINI (BRA)

Qualifier/Lucky Loser vs. Samantha BARIJAN (BRA) / Raquel IOTTE (BRA)

Quadra 3

10h – Giovane Bueres Breno Lodis (BRA) vs. Jair Neto Matheus Moreira (BRA)

12h – Elaine BRANCO (BRA) / Nicoli CASAGRANDE (BRA) vs. Renata ALCANTARA (BRA) / JULIA FONT (BRA)

Priscila SILVEIRA (BRA) / Cindy STEDILE (BRA) vs. Marilia CAMARA (BRA) [8] / Flavia MUNIZ (BRA)

14h30 – Lorena MELO (BRA) / Julia NOGUEIRA (BRA) [7] vs. Julia COUTINHO CABRAL (BRA) / Hanna Valesca SANTIAGO CASTOR (BRA)

Fernanda FIRMO (BRA) / Antonia THOMPSON (BRA) vs. Julia ROCHA (BRA) / Gabriela SATO (BRA)

Qualifier/Lucky Loser vs. AMANDA CAMPOS (BRA) / Julianna JULIANNA LEMOS (BRA)

Livia BLASQUE (BRA) / Bruna GOLDMANN (BRA) vs. Isadora TRUSZ (BRA) / Julianna MARTINS (BRA)

Quadra 4

9h – Debora AMARO (BRA) / Barbara MUNIZ (BRA) vs. Juliana Bernardes Bruna Macedo (BRA)

10h – Natalia Ramos Layla Castor (BRA) vs. Manuela Ary Brena Rique (BRA)

12h – Nicolas GIANOTTI (FRA) / Mattia SPOTO (ITA) [1] vs. Matheus BELO (BRA) / Felipe Andre POFFO (BRA)

Ralff ABREU (BRA) / Diego GUZMAN (VEN) vs. Allan OLIVEIRA (BRA) [5] / Thales SANTOS (BRA)

14h30 – Daniel SCHMITT (BRA) / Joao WIESINGER (BRA) [7] vs. Mateus BUEMO (BRA) / Augusto RUSSO (BRA)

Eduardo GARAY (VEN) / Enmanuel GARCIA (VEN) vs. Doriano BECCACCIOLI (ITA) [4] / Theo IRIGARAY (FRA)

17h30 – Joao Lauro CARNEIRO (BRA) / DIOGO CARNEIRO (BRA) vs. Victor GONZAGA (BRA) / Felipe ROMAN (BRA)

Giovanni CARIANI (BRA) / Hugo PARONETTO RUSSO (BRA) vs. Qualifier/Lucky Loser

Quadra 5

10h – Raissa Borges Marilia Medeiros (BRA) vs. Janayna Arouca Ana Clara Fialho (BRA)

12h – Fabricio NEIS (BRA) / Miguel PERES (BRA) vs. Rafael DE OLIVEIRA LUZZI RODRIGUES (BRA) / Luiz GIMPEL (BRA)

Eurico Cahu (BRA) / Gabriel PADILHA (BRA) vs. Louis POSNER (ARU) / Victor VELASQUEZ (CHI)

14h30 – Flavio AROUCA (BRA) / Hugo DOJAS (BRA) vs. Alex MINGOZZI (BRA) / Ricardo BARONE (BRA)

Qualifier/Lucky Loser vs. Gustavo RUSSO (BRA) [8] / Gabriel SANTOS (BRA)

17h30 – Qualifier/Lucky Loser vs. Tiago TAVARES (BRA) / Rodrigo GRILLI (BRA)

Paulo CONSIGLIO (BRA) / Erick Pavesi PAVESI (BRA) vs. Qualifier/Lucky Loser

Ação solidária para vítima de enchentes – O Macena Open tem entrada para o público geral com ingresso em 1kg de alimento que será doado para as vítimas das enchentes recentes de Marechal Deodoro que será distribuída pela assistência social do município. O ingresso dá lugar a entrada para todas as quadras exceto a Central disponível apenas aos atletas inscritos no torneio.

Programação Prévia:

4/08 – Torneio Amador por Idades e Duplas Masculino e Feminino no Profissional – Final do Quali a partir das 9h e chave principal profissional não antes das 12h

5/08 – Duplas Masculino e Feminino e Início Duplas Mistas Amador

6/08 – Finais Duplas Masculina e Feminina Profissional e Início Duplas Amadoras Masculino e Feminino

7/08 – Eliminatórias/Finais Duplas Amadoras e Duplas Mistas Profissional + Torneio BT 10 (sem premiação)

Serviço:

Local:

Rua Caravelas s/n (sítio situado ao final da rua)

Praia do Francês – Marechal Deodoro (AL)

