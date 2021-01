Estrelas do Vôlei de Praia se enfrentam no Rio de Janeiro

No próximo domingo (31), será realizado o torneio Campeãs da Areia, na Praia da Urca, no Rio de Janeiro. O evento colocará frente a frente as duplas olímpicas brasileiras, Agatha e Duda e Ana Patricia e Rebecca, com a campeã olímpica Laura Ludwig e sua parceira Maggie Kozuch e com a parceria olímpica do Canadá Heather Bansley e Brandie Wilkerson. “Estou muito animada para voltar ao Rio, principalmente por causa dessa época louca em que estamos. Será nosso primeiro evento internacional fora da Europa depois do início da pandemia. Viajar para tão longe da Alemanha é definitivamente uma coisa estranha neste momento, mas a equipe inteira está ansiosa para poder ver o sol e pegar um pouco de vitamina D novamente. Sem contar, é claro, para reencontrar o povo brasileiro e jogar vôlei de praia em alto nível”, disse Laura Ludwig.

A saudade não é um sentimento exclusivo das alemãs. Apesar de o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia já ter retornado no segundo semestre do último ano, a vice-campeã olímpica Ágatha lembra da saudade das etapas internacionais, que não aconteceram em 2020 devido à pandemia. “A gente está acostumada a jogar entre 10 e 12 torneios internacionais por ano, e ficou aquela carência de competir internacionalmente. Então vai ser muito bom enfrentá-las. Ver como elas estão nesse início de temporada vai ser ótimo”, resumiu.

Outra estrela do evento, a cearense Rebecca, atual campeã brasileira ao lado de Ana Patrícia, ressaltou a importância do reencontro com rivais internacionais em um ano de Jogos Olímpicos, principalmente depois de tanto tempo sem se enfrentarem. “É o ano mais importante da nossa vida, nossa primeira vez disputando uma Olimpíada, e queremos aproveitar todas as chances. No Campeãs da Areia vamos poder ver o nível de outras duplas que só enfrentaríamos no Circuito Mundial e sentir essa adrenalina de novo”, afirmou Rebecca, lembrando da grande novidade promovida pelo evento. “Vou poder jogar novamente no formato de quarteto. Tive uma experiência muito legal em 2019, quando disputei os Jogos Mundiais de Praia. Quero muito sair desse Desafio com a vitória”.

O Campeãs da Areia terá três sets de 15 pontos. A primeira parcial será entre Ágatha e Duda e as alemãs Ludwig e Kozuch. Na segunda, Ana Patricia e Rebecca encaram as canadenses Heather Bansley e Brandie Wilkerson. Fechando o evento, haverá a disputa em quarteto entre brasileiras e o time mundo. Esse novo formato também empolga a vice-campeã olímpica Ágatha. “Nunca joguei quarteto, então estou super curiosa para saber como é jogar com esse formato. Vamos tentar fazer um treino com a Ana Patricia e Rebecca para que possamos nos entender em quadra e montar uma tática. Porque a gente quer ganhar, né? Estou muito animada mesmo. E não só pelo quarteto, mas por podermos também enfrentar times internacionais”, explicou Agatha.

O Campeãs da Areia teria sua primeira edição em 2020, mas precisou ser cancelado poucos dias antes de sua realização, devido a pandemia do novo coronavírus. Agora, em 2021, os organizadores precisaram passar por um rígido protocolo de normas sanitárias, uma delas é a ausência de público, para colocarem quatro das principais duplas de vôlei de praia do mundo em quadra.

