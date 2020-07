Estrelas do Tetra participam de lives nas redes sociais de Ayrton Senna Bebeto e Parreira foram os convidados na segunda-feira; Dunga e Taffarel participam na quarta-feira, enquanto Mauro Silva e Zetti estarão ao vivo na sexta-feira

As páginas oficiais de Ayrton Senna no Facebook e Youtube (Senna TV) apresenta nesta semana uma programação especial para homenagear os 26 anos da conquista do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira. Na segunda-feira, a entrevista foi realizada com Bebeto e o técnico Parreira.

Nesta quarta-feira, o capitão Dunga e o goleiro Taffarel vão relembrar a conquista de 26 anos atrás e na sexta-feira, dia exato da comemoração do Tetra (17), será a vez de Mauro Silva e Zetti participarem da live. A relação de Senna com a Seleção Brasileira em 1994 ficou próxima por conta de uma visita ilustre do piloto em um amistoso do Brasil antes dos jogadores embarcarem para os EUA na Copa do Mundo.

Em 21 de abril daquele ano, Senna deu o pontapé inicial em uma partida da Seleção contra um combinado entre jogadores do PSG e do Bordeaux. Naquela mesma semana, em Paris, o piloto jantou com alguns jogadores da Seleção e juntos eles firmaram um pacto para buscarem o tetracampeonato mundial na F1 e no futebol.

Após conquistarem o título contra Itália naquela decisão dramática por pênaltis, vários integrantes da Comissão Técnica da Seleção levantaram uma faixa em homenagem ao piloto: “Senna… Aceleramos juntos, o tetra é nosso!”. A faixa até hoje está guardada com Américo Faria, ex-superintendente da CBF.

– Estamos muito felizes com mais uma série de lives que poderemos realizar para relembrar essa conquista histórica do esporte brasileiro. Na época, o Ayrton foi homenageado por tudo o que ele representava para os brasileiros e agora queremos retribuir esse carinho para homenagear todos que participaram da conquista do Tetra no futebol e ouvir suas as histórias – diz Bianca Senna, CEO de Senna Brands.

Essa é a terceira série especial de lives promovida pela Senna Brands em homenagem ao tricampeão mundial de F1 neste ano. O legado de Senna foi relembrado com homenagens de jornalistas, pilotos, fãs e familiares no dia 1º de maio e por Atletas Olímpicos no Dia do Atleta Olímpico (23/06), quando atletas de diversas modalidades contaram histórias sobre inspiração nos valores de Senna, como garra, determinação, foco e superação.

Confira data e horário das duas próximas lives em @oficialayrtonsenna no Facebook e no Senna TV no YouTube:

Dunga e Taffarel – dia 15/07 às 19h

Mauro Silva e Zetti– dia 17/07 às 19h

