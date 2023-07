Estrelas de Hollywood apoiam em Nova York atores em greve

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/07/2023 - 17:44 Compartilhe

Várias estrelas do cinema e da televisão, como o protagonista de “Breaking Bad”, Bryan Cranston, se reuniram, nesta terça-feira (25), na emblemática Times Square em Nova York para apoiar os atores de Hollywood em greve.

“Não teremos nossos empregos roubados por robôs”, disse Cranston ao se referir à inteligência artificial diante de uma multidão de grevistas e simpatizantes reunidos nesta praça no coração do distrito de teatros da Broadway.

Com uma camisa do sindicato de atores SAG-AFTRA que mostra um punho em riste, enviou uma mensagem ao diretor executivo da Disney, Bob Iger, foco dos protestos: “Não aceitaremos que nos prive do nosso direito de trabalhar e ganhar nossa vida decentemente”.

“E sobretudo, não deixaremos que nos retirem a dignidade”, argumentou o ator que interpretou Walter White em “Breaking Bad”, série que marcou a história da televisão.

O protesto também contou com a participação de F. Murray Abraham, Christine Baranski, Chloë Grace Moretz, Steve Buscemi e Brendan Fraser.

Além deles, também estava Jessica Chastain, que recentemente mostrou sua indignação no Twitter, agora chamado X, pelo fato de que “87% dos membros do sindicato SAG-AFTRA ganha menos de 26 mil dólares (aproximadamente R$ 124 mil na cotação atual) anuais” e não têm direito a um seguro médico.

Em 14 de julho, os atores se uniram à greve dos roteiristas, após o fracasso das negociações com os estúdios por demandas que incluem um aumento salarial e garantias diante do uso de inteligência artificial (IA).

O sindicato teme que a IA generativa, que permite criar vozes e imagens realistas, faça com que os seus empregos desapareçam.

Os diretores do SAG-AFTRA, que representa cerca de 160 mil atores, acrobatas, dançarinos e equipe de bastidores, proíbem todos os membros de participar de filmagens e promover produções, interrompendo em grande parte as operações dessa indústria multibilionária.

