Estrelas da Copa: Christian Pulisic é o destaque dos Estados Unidos

Capitão e camisa 10, Christian Pulisic é o grande nome dos Estados Unidos para o Mundial do Catar. Jogador do Chelsea, da Inglaterra, o meia-atacante está em baixa no clube, mas na seleção é sempre a principal peça dos norte-americanos e, na Copa do Mundo deste ano, não será diferente.

Hoje com 24 anos, Christian foi o jogador mais jovem a estrear pelos EUA. O camisa 10 apareceu na seleção principal pela primeira vez em 2016, aos 17 anos. Pulisic também foi o atleta mais novo a marcar um gol em uma eliminatória de Copa do Mundo pelos Estados Unidos.

Com 50 jogos pela seleção e 21 gols, Pulisic é muito admirado por torcedores do seu país natal, que chegam a comparar o jogador à grandes ídolos do país, como Donovan, ex-camisa 10 da seleção norte-americana.

Na Copa do Mundo deste ano, Pulisic chega como principal nome de sua seleção e seus companheiros de equipe contam com sua estrela para conseguir a classificação em um grupo contra Inglaterra, Irã e País de Gales.

Números de Pulisic:

Gols na carreira: 66

Gols pela seleção: 21

Partidas pela seleção: 52

Mundiais disputados: Nenhum

Títulos com a seleção: Nations League Concacaf (2020)

Principais títulos na carreira: Champions League (1x), Mundial de Clubes (1x) e Supercopa da Europa (1x), além de taça na Alemanha

