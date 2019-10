Estrela Vermelha de Belgrado é barrado na fronteira com Kosovo

O Estrela Vermelha de Belgrado, maior clube do futebol sérvio, foi impedido de entrar no Kosovo para disputar uma partida válida pela Copa da Sérvia contra uma equipe local, constatou nesta quarta-feira uma correspondente da AFP.

A Sérvia não reconhece a independência proclamada em 2008 por Kosovo e a lealdade da minoria sérvia no território continua sendo com Belgrado.

O Kosovo Trepca, clube composto por jogadores sérvios, disputa a Copa da Sérvia e tinha agendado sediar uma partida contra o Estrela Vermelha.

O ônibus do Estrela Vermelha foi barrado na fronteira de Jarinje (norte de Kosovo), onde havia um grande dispositivo policial.

“Fomos proibidos de entrar apesar das recomendações da Fifa de autorizar a disputa da partida. As entidades do Kosovo ficaram surdas a estas recomendações”, declarou Zvezdan Terzic, diretor do Estrela Vermelha, à emissora sérvia RTS.

A partida será disputada nesta quinta-feira em Belgrado, adiantou o dirigente.

Terzic também se mostrou surpreso pelo fato das autoridades kosovares terem decidido que o Trepca disputaria suas partidas do campeonato sérvio como mandante na cidade de Mitrovica, em território kosovar. O clube disputa uma divisão regional sérvia.

Para explicar a decisão da federação kosovar, o secretário-geral da entidade, Erold Salihu afirmou que “nunca houve no Kosovo” uma competição organizada pela federação sérvia.

“Sempre autorizaremos a vinda do Estrela Vermelha ou do Partizan para disputar jogos amistosos ou a caráter humanitário”, mas não por competições oficiais, declarou Salihu, citado pelo site da RTS.

str-mat/ng/am