Estrela teen dos anos 1990 desabafa sobre sexualização no início da carreira: ‘Não tinha ideia do porquê’

A atriz norte-americana Jennifer Love Hewitt, 44 anos, fez um desabafo ao criticar a sexualização que sofreu no começo de sua carreira em Hollywood, nos anos de 1990, quando ainda era uma adlewscente. Naquele período, ela também estampou a capa de um revista masculina.

Jennifer ficou marcada por papéis em ‘O Quinteto’ (1995-1999), ‘Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado’ (1997) e ‘Mal Posso Esperar’ (1998).

As declarações foram feitas durante sua participação no podcast ‘Inside of You’, que foi publicado recentemente.

“Eu me senti vigiada. Eu senti que tinha que ser tudo para todos o tempo todo”, desabafou. “Fui chamada de sexy antes mesmo de saber o que era ser sexy”, lamentou ela.

“Eu tinha 17 anos quando saí na capa da [revista masculina] ‘Maxim’ e não tinha ideia do porquê [estar fazendo aquilo]”, disse.

Pouco depois, a atriz ganhou o rótulo de sex symbol e estampou diversas capas com poses sensuais.

Ainda durante o bate-papo, Jennifer revelou que algumas pessoas ainda esperam que ela seja aquela versão do passado.

“Aquela garota era tão insegura e confusa. Eu gosto de quem eu sou. Eu me sinto bem. Estou bem“, garantiu ela, sem esconder o espanto sempre que se dá conta de que o tempo passou: “Definitivamente há momentos em que me olho no espelho e penso, ‘Oh, meu Deus, o que aconteceu?’ Tenho 44 anos e é assim que estou”, disse.

