Estrela Solitária, Camisa 7… Auxiliar de Luís Castro agita torcida do Botafogo nas redes sociais Com anúncio do treinador português no Botafogo iminente, Vítor Severino aproveitou para ter 'primeiro contato' com os torcedores no Twitter

Os torcedores do Botafogo ficaram agitados na noite desta sexta-feira com uma série de tweets vindos dos auxiliares de Luís Castro, futuro treinador do Alvinegro. Após a conquista da Copa do Emir com o Al-Duhail, Vítor Severino e João Brandão, que trabalham com o comandante, postaram ‘indiretas’ envolvendo o clube.

+ Patrick de Paula foi ‘dispensado’ na base do Botafogo; anos depois, será a contratação mais cara do clube



O primeiro, principalmente, foi o mais ativo nas redes sociais. Entre referências a ídolos do clube, hino e músicas das torcidas, Vítor Severino recebeu curtidas e várias mensagens dos torcedores.

Com contrato já firmado, Luís Castro será o treinador do Botafogo. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas os auxiliares já ‘entregaram’ que é apenas questão de tempo para que tudo se torne certo.

Vítor Severino e João Brandão são dois dos membros da comissão técnica de Luís Castro, que conta com cinco integrantes. Todos eles são esperados no Rio de Janeiro a partir da próxima semana para iniciarem os trabalhos.

E MAIS:

Peço desculpa por não conseguir responder ao rio de mensagens da forma mais tradicional. Todos no meu coração. OBRIGADO ! — Vítor Severino (@VtorSeverino83) March 18, 2022

O Twitter está a arder . Queria, mas não consigo responder a todos. — Vítor Severino (@VtorSeverino83) March 18, 2022

O Twitter está a arder . Queria, mas não consigo responder a todos. — Vítor Severino (@VtorSeverino83) March 18, 2022

Vista do escritório, ainda sem conseguir dormir. Apenas uma estrela solitária no céu. pic.twitter.com/1mf7worZYk — Vítor Severino (@VtorSeverino83) March 19, 2022

Está ficou melhor. Tudo a preto e branco. pic.twitter.com/6TkVpe20tc — Vítor Severino (@VtorSeverino83) March 19, 2022

Vou parar amigos, senão ainda dizem que isto é moda. — Vítor Severino (@VtorSeverino83) March 19, 2022

Amanhã na folga jogamos uma pelada @J8randao ? Vou vestir a camisa 7 para dar aquela perninha, amigo. — Vítor Severino (@VtorSeverino83) March 19, 2022

E MAIS:

Saiba mais