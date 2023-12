Estrela do UFC sugere candidatura à presidência da Irlanda e é apoiado por Elon Musk

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/12/2023 - 2:49 Para compartilhar:

A estrela do UFC Conor McGregor pode estar trocando suas luvas de boxe por um terno. O campeão dos penas deu a entender mais uma vez esta semana que está planejando uma candidatura à presidência na Irlanda – uma grande mudança de carreira que Elon Musk elogiou.

McGregor, 35 anos, que tem falado abertamente nas últimas semanas em meio a tumultos violentos em Dublin , disse na segunda-feira que serviria ao capricho do povo se jogasse o chapéu nas eleições de 2025: “Não seria eu no poder como presidente da Irlanda. Seríamos eu e vocês.”

O polêmico lutador de MMA criticou os outros três candidatos idosos que disputam a sucessão do atual presidente Michael D. Higgins, famoso por seu fiel cão de montanha Bernese, Misneach.

“Potencial competição se eu concorrer. Gerry [Adams], 78. Bertie [Ahern]. 75. Enda [Kenny], 74. Cada um com laços inquebráveis ​​com a política de seus partidos individuais. Independentemente do que o público fora de suas festas sinta. Esses partidos governam a si mesmos versus o povo”, escreveu McGregor no X.

“Ou eu, 35. Pele jovem, ativa, apaixonada e fresca no jogo. Eu escuto. Eu apoio. Eu me adapto. Não tenho afiliação/preconceito/favoritismo em relação a nenhum partido. Eles seriam genuinamente responsabilizados pela atual influência do sentimento público. Eu até colocaria tudo em votação”, continuou ele.

“Haveria votações todas as semanas para garantir. Eu posso afirmar.”

O fundador da Tesla e proprietário do Twitter, Musk, rapidamente mostrou apoio a McGregor, afirmando que os políticos de longa data não teriam chance contra o recém-chegado.

“Acho que você poderia derrotar todos eles sozinho”, respondeu Musk , ao lado de um emoji chorando e rindo.

Numa longa resposta ao CEO da Space X, McGregor destacou que o caminho para a nomeação seria um processo tedioso, mas ele sente fortemente que encontraria o sucesso do outro lado: “Eu imagino que minhas chances Elon, seriam de 100%”

Seus principais objetivos, afirmou McGregor, seriam a “transparência” no governo.

“Atualmente não há nenhum. Nem um pouco. Falsas promessas surgem na época da eleição e, a partir de então, é literalmente pura ignorância. É nojento… É por isso que eu fugiria, se fosse necessário. Ser a voz das pessoas que merecem ser ouvidas.”

McGregor inicialmente mostrou interesse no cargo mais alto da Irlanda na semana passada, depois que um homem esfaqueou três crianças – incluindo uma criança de 5 anos gravemente ferida – e um adulto durante tumultos em Dublin.

Ele castigou a violência, alertando que interviria para corrigir o rumo se o actual governo não o conseguisse.

“Se eles não agirem rapidamente com o seu plano de ação para garantir a segurança da Irlanda, eu o farei”, disse ele.

Ele mais uma vez fez referência a uma possível candidatura à chefia de Estado entre tweets promocionais de sua marca emergente de cerveja em uma postagem de terça-feira em que usava um terno branco enfeitado com uma gravata verde e um lenço verde no bolso.

“Irlanda, seu presidente”, McGregor legendou a postagem.

Apesar das dicas, o ex-lutador não deu nenhum passo concreto para iniciar a campanha.





Ele se prepara para retornar ao UFC, marcando sua primeira aparição em dois anos desde que quebrou a perna na luta contra o americano Dustin Poirier.

