Estrela do OnlyFans manda nudes grátis para quem se vacinar contra Covid-19

A modelo e influencer Kazumi Squirts, de 24 anos, decidiu fazer uma campanha inusitada para incentivar que as pessoas se vacinem contra a Covid-19. Ela decidiu enviar nudes para quem comprovar que foi vacinado.

Em entrevista ao podcast No Jumper, ela contou que basta que lhe enviem um comprovante de que foram vacinadas e a pessoa ganha uma foto nua sua de graça.

“Tenho enviado nudes grátis para as pessoas que me enviam seu comprovante de vacinação. Se você se vacinar, vou mandar nude de graça”, diz a estrela do site adulto OnlyFans.

Questionada no programa se ela quer apenas chamar atenção ou se realmente se importa com a causa, ela reforça que apoia completamente a vacinação e diz que não vai a encontros com pessoas que não se vacinaram.

