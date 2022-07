Estrela do K-Pop J-Hope fará história no Lollapalooza de Chicago

Por Steve Gorman

LOS ANGELES (Reuters) – Estrela do K-Pop e membro da badalada boy band BTS, J-Hope encerrará o Lollapalooza de Chicago, tornando-se o primeiro artista sul-coreano a ser a atração principal de um grande festival de música dos Estados Unidos, disseram os organizadores nesta terça-feira.

J-Hope, de 28 anos, que estreou como membro do BTS em 2013 e lançou sua primeira mixtape solo cinco anos depois, fechará o festival de quatro dias com um show no palco principal em 31 de julho, segundo a Live Nation Entertainment.

J-Hope foi anunciado praticamente um mês depois de os sete membros do BTS (abreviação da frase coreana Bangtan Sonyeondan, ou “Garotos à Prova de Bala”) dizerem que entrariam em hiato para o grupo se concentrar em projetos solo.

J-Hope, que é rapper, compositor e dançarino, foi o terceiro membro a se juntar ao BTS, também conhecido como Bangtan Boys, como um trainee do septeto, depois de RM e Suga.

Sua mixtape de estreia solo em 2018, “Hope World”, chegou ao 38º lugar na Billboard, o lugar mais alto de um artista solo sul-coreano nas paradas norte-americanas naquele momento, segundo a Wikipedia.

Ainda assim, sua carreira solo não se compara ao sucesso global do BTS, banda de maior sucesso da Coreia do Sul, com mais de 30 milhões de álbuns vendidos e uma das poucas bandas desde os Beatles nos anos 1960 a conseguir quatro álbuns em primeiro lugar das paradas nos EUA em menos de dois anos.

(Reportagem de Steve Gorman, em Los Angeles)