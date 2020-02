Estrela do evento, Filipe Toledo quer repetir feito do pai em Fernando de Noronha

Filipe Toledo, quarto colocado no ranking do Circuito Mundial de Surfe na temporada passada, é a principal estrela da etapa de Fernando de Noronha da divisão de acesso. Nesta quarta-feira, ele entra na segunda fase da competição e espera repetir o feito do pai, que venceu um campeonato no local em 1995, ano em que o surfista nasceu.

“Quero aproveitar esse momento pra fazer um surfe com a rapaziada, curtir muito e tentar conseguir um bom resultado”, conta o surfista de Ubatuba, São Paulo. “Meu pai já venceu um evento aqui no ano que eu nasci (1995), então espero poder ter uma história pra contar aqui também. Quem sabe, eu consiga vencer o evento também, igual ao papai”, complementa, rindo.

Filipinho estreia na primeira bateria, mas já aproveitou o dia anterior para treinar na Praia da Cacimba do Padre e sentir o clima da competição. “Fiz um treino, tem altas ondinhas. É muito especial para mim estar aqui de novo”, conta.

Ele competiu em Fernando de Noronha apenas em duas ocasiões, sendo a última em 2011. Agora, encara o paraibano Samuel Igo, surfista que tirou a primeira nota 10 da Cacimba do Padre no ano passado.

Na mesma bateria de Filipinho também estão o catarinense Yuri Gonçalves e o norte-americano Luke Gordono. O estrangeiro superou Icaro Ronchi e Patrick Plachi no primeiro dia de competições, que teve como destaque Madson Costa e Junior Lagosta.