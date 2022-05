Estrela do Denver Nuggets, Nikola Jokic vence prêmio MVP da NBA pela segunda vez

Pivô do Denver Nuggets, o sérvio Nikola Jokic foi escolhido como MVP (Most Valuable Player) da temporada regular da NBA. O jogador receberá o prêmio pela segunda vez consecutiva. As informações são do jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN americana.





Pela quarta vez seguida, um jogador não americano leva o prêmio de MVP na NBA. O sérvio venceu a corrida contra Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e Joel Embiid, do Philadelphia 76ers.

Na temporada, Jokic teve uma média de 27,1 pontos por jogo, 7,9 assistências e 13,8 rebotes, com um acerto de 58,3% dos arremessos de quadra. Pelo clube, Nikola amargou a sexta colocação da Conferência Oeste após cair no primeiro round dos playoffs para o Golden State Warriors.