Estrela do basquete dos EUA se declara culpada por porte de drogas na Rússia, mas nega intenção

KHIMKI, Rússia (Reuters) – A estrela norte-americana do basquete Brittney Griner se declarou culpada de uma acusação de porte de drogas durante audiência em um tribunal russo nesta quinta-feira, mas negou que tenha infringido a lei intencionalmente.

Griner falou na segunda audiência do seu julgamento de uma acusação de narcóticos que prevê sentença de até 10 anos na prisão, dias depois de pedir que o presidente norte-americano, Joe Biden, assegure a sua libertação.

“Eu gostaria de me declarar culpada, meritíssimo. Mas não houve intenção. Eu não quis quebrar a lei”, disse Griner, falando em voz baixa, em inglês que foi traduzido ao russo para o tribunal.

Griner, bicampeã olímpica de basquete com a seleção dos EUA, foi detida em fevereiro no aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, com cartuchos de vape que continham óleo de haxixe, que é ilegal na Rússia, e foi mantida sob custódia desde então.

Em uma carta escrito à mão, Griner pediu diretamente a Biden no começo desta semana que intensifique os esforços dos EUA para levá-la para casa.

Biden falou com a esposa de Griner na quarta-feira, dizendo que estava trabalhando para libertar a estrela do basquete “o mais rápido possível”, disse a Casa Branca.

(Reportagem de Reuters; Reportagem adicional de Humeyra Pamuk e Amy Tennery)