Estrela de ‘Velozes & Furiosos’ se desculpa por classificar Taiwan como ‘país’

John Cena, ator do filme “Velozes & Furiosos 9”, pediu desculpas aos seus seguidores chineses, nesta terça-feira (25), por ter descrito Taiwan como um “país”, comentário que gerou uma onda de indignação no maior mercado cinematográfico do mundo.

Pequim considera a democrática Taiwan, uma ilha com governo próprio, uma província rebelde chamada a retornar ao seu controle – à força, se necessário. Qualquer tentativa diplomática de reconhecê-la como nação irrita o governo chinês.

O astro americano de luta-livre que virou ator chamou Taiwan de “país” no início de maio, em um encontro com fãs durante uma viagem à ilha para promover o novo filme da franquia.

Na terça-feira, diante da crescente indignação nas redes sociais chinesas, Cena se desculpou no Weibo, o Twitter da China.

“Dei muitas entrevistas para o ‘Velozes & Furiosos 9’ e cometi um erro durante uma delas”, reconhece, em um vídeo.

“Quero dizer (…) que amo e respeito a China e o povo chinês. Estou muito arrependido pelo meu erro. Sinto muito”, acrescentou o ator, sem repetir o polêmico termo.

Seu vídeo já teve 2,4 milhões de visualizações na rede social, estritamente controlada.

“Velozes & Furiosos 9” estreou em 21 de maio na China, arrecadando US$ 148 milhões, segundo o jornal nacionalista Global Times.

