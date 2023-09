Estrela de ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown fala sobre sua relação com futuro sogro, Jon Bon Jovi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 20:03 Compartilhe

Millie Bobby Brown, 19 anos, estrela de ‘Stranger Things’, está com os preparativos para o seu casamento com o filho do astro do rock Jon Bon Jovi.

A jovem abriu o jogo sobre sua relação com o futuro sogro e a família do noivo, Jake Bongiovi, 22 anos.

A atriz revelou que, apesar das expectativas, os convidados do casamento não terão um show do líder do Bon Jovi na festa de casamento.

“Acho que o homem precisa de uma pausa, ele não para! Ele está sempre fazendo tênis ou aulas de canto. Acho que ele precisa de uma pausa, talvez seja uma pausa de três horas!”, comentou ela em recente entrevista no talk show americano Today with Hoda & Jenna Friday.

Millie Bobby Brown e o filho do cantor estão juntos desde 2021 e ficaram noivos no último mês de abril.

Sobre os preparativos para o casório, a estrela de ‘Enola Holmes’ garante que o noivo está muito engajado.

“Jake está muito envolvido, ele é muito prestativo durante todo o processo. Nunca me senti sozinha, o que é muito bom”, compartilhou.

Um mês após o noivado ter sido confirmado, Jon emitiu sua opinião sobre o relacionamento. Apesar dos comentários na web sobre o casal ser jovem demais para se casar, o cantor deu sua bênção publicamente.

“É o terceiro dos meus quatro filhos a assumir compromisso. Não sei se a idade faz tanta diferença. O importante é você sentir que encontrou o parceiro certo e vocês estão dispostos a crescer juntos. Acho que esse seria o meu conselho. É uma maneira sábia de lidar com a situação”, revelou ele em entrevista ao Andy Cohen, na ocasião.

