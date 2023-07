Estrela de séries musicais da Disney, Gabriella Di Grecco soma números expressivos em plataformas digitais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 9:00 Compartilhe

Com atuações de destaque em duas produções da gigante do entretenimento, a série argentina ‘Bia’ e a obra nacional ‘O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu’, de Miguel Falabella, a artista Gabriella Di Grecco sempre esteve ligada à música. Ao longo de sua trajetória, a atriz, cantora e performer tem mantido a quarta arte como uma constante fonte de inspiração em sua vida.

Tendo se unido recentemente ao time da Warner Chappell, conhecida como o braço de composição da Warner Music Group, ela tem empenhado novas funções como compositora, além de já ter atuado como diretora artística de clipes musicais.

Com mais de 7 milhões de reproduções únicas no Spotify, a artista soma a impressionante contagem de visualizações de quase 121.000.000 nos videoclipes da série ‘Bia’ no YouTube. Esse triunfo se reflete também nos reconhecimentos recebidos pela obra, que conquistou categorias em prêmios como o Billboard Argentina, Meus Prêmios Nick e Kids Choice Awards.

O futuro reserva à Gabriella seu retorno ao papel da vilã Nora Labbra na segunda temporada de “O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu”. Assim como na primeira, a nova temporada também trará releituras de canções icônicas que se perpetuaram na cultura popular. O público poderá revisitar clássicos da música internacional.

