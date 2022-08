Estrela de reality mostra cicatriz de procedimento estético: ‘Pode não desaparecer’

Da Redação 05/08/2022 - 18:01 Compartilhe

Chloe Ferry, estrela do reality show britânico “Geordie Shore”, revelou que ficou com cicatrizes após um procedimento estético chamado “foxy eyes”. Esse tipo de intervenção é feito para deixar o olhar mais marcante. Assim, os médicos inserem uma um fio na parte lateral dos olhos, perto da sobrancelha para esticar a pele do local. A influenciadora, então, relatou a sua experiência.

“Oi pessoal, eu tenho adiado isso um pouco agora, mas depois de ver Ryan falando no This Morning sobre a tendência do foxy eyes, sinto que preciso contar a todos sobre minha experiência e o que aconteceu comigo. Fiz o mesmo procedimento há sete meses e ainda hoje estou com cicatrizes terríveis no rosto que podem nunca desaparecer”, começou.

“Estou vendo esse procedimento se tornar cada vez mais popular. Isso pode não acontecer com todos, mas como fiquei com cicatrizes sete meses depois, só queria levar para as mídias sociais apenas para que todos soubessem o que aconteceu comigo. Agora tenho uma marca na lateral do meu rosto”, disse ela, mostrando as cicatrizes.