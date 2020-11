Estrela de reality fura quarentena e é multada em R$ 74 mil

Chloé Ferry, que ficou conhecida por estrelar o reality show inglês ‘Geordie Shore’, acabou sendo multada em 10 mil libras esterlinas, cerca de R$ 74 mil, por não cumprir as regras do isolamento social.

Segundo o jornal The Sun, Chloé realizou uma viagem à Turquia e, ao retornar para o Reino Unido, deveria ficar 14 dias isolada em casa. Ela, no entanto, não respeitou as regras e saiu para fazer compras.

“Ela voltou de uma saída para fazer compras e encontrou a polícia esperando por ela na porta de sua casa”, disse uma fonte próxima de Chloé Ferry ao The Sun. “Ela vem dizendo a todos o quão chateada está, porque esta é uma grande quantidade de dinheiro, e ela sente que foi bode expiatório por ser famosa”, completou. Ainda de acordo com o veículo, Chloé foi multada pela polícia britânica em 21 de outubro.

Neste fim de semana, a loira também curtiu as festas de Halloween em um clube com aglomeração de pessoas – o que está proibido no Reino Unido atualmente, por conta do novo processo de isolamento originado pela segunda onda da pandemia de Covid-19 na Europa.

