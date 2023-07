Estrela de ‘Real Housewives’, Lisa Rinna surpreende fãs ao compartilhar clique nua, aos 60 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 17:59 Compartilhe

A atriz Lisa Rinna, 60 anos, estrela do reality show ‘The Real Housewives of Beverly Hill’, surpreendeu os fãs ao compartilhar um clique ousado em suas redes sociais.

Nesta segunda-feira (24), ela surgiu nos Stories de seu Instagram completamente nua, em uma selfie diante do espelho. Para cobrir as intimidades, ela usou desenhos de coração.

“Moira Rose [personagem da sitcom ‘Schitt’s Creek’ interpretada por Catherine O’Hara] diz que você deve tirar o máximo de fotos nuas enquanto puder e comemorar”, escreveu ela na imagem.

No clique, a famosa relembrou o episódio em que a personagem Moira Rose diz precisar tirar fotos nuas e compartilhar na internet, pois, um dia, gostaria de ver os registros para elogiá-los.

Após o post, Lisa Rinna ainda compartilhou a resposta que recebeu de Ahmet Emin Hondor. “Rinna arrasou duplamente. Primeiro por postar nudes aos 60 anos. Segundo, por se referir à Moira Rose”, elogiou o influenciador.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por L I S A R I N N A (@lisarinna)

