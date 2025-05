Estrela de ‘Modern Family’ desabafa sobre sua experiência como atriz mirim

A atriz Aubrey Anderson-Emmons, 17, conhecida por interpretar Lily na sitcom “Modern Family”, recentemente utilizou as redes sociais para revelar detalhes da sua experiência como estrela mirim.

A artista começou a atuar aos 4 anos, estreando na série como a filha do casal Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) e Cam (Eric Stonestreet).

Por meio de um vídeo no TikTok, Aubrey explicou que a experiencia de começar a gravar ainda na infância acarretou em sentimentos conflitantes.

“Eu fiquei no show durante oito anos (2012-2020), dos quatro aos 12”, começou. “As pessoas perguntam coisas como: ‘Ah, como você soube que realmente queria fazer isso? Aos 4 anos, como você sabe que ama algo sendo tão jovem?’. A verdade é que… Você não ama”.

Enfatizando que não foi obrigada a atuar na produção e que não sofreu nenhum tipo de abuso, ela confessou que trabalhar com essa idade a impediu de ter certa capacidade de entender as coisas: “Você não sabe no que está se metendo quando tem 4 anos e assina um contrato para participar de um programa regular”.

Aubrey conta também que crescer em Hollywood “era tudo o que ela sabia” e pontua que acabava sendo bastante criticada por sua atuação: “Quando fiquei um pouco mais velha, comecei a fazer testes novamente, e não era algo que eu dominava quando era mais nova. E aos poucos comecei a perceber que era muito sensível naquela idade. Que eu não conseguia lidar com esse tipo de rejeição”.

No final, ela revela que apesar de ter decidido se afastar na atuação durante um tempo, recentemente voltou a se apaixonar pelo trabalho após começar a atuar na companhia de teatro da escola.

Os sentimentos conflitantes da atriz em relação à atuar, principalmente o fato de ter começado a trabalhar aos quatro anos, ficam evidentes pelo conteúdo de suas redes socias Bastante ativa no TikTok, Aubrey compartilha vídeos “debochando” de ser uma estrela mirim e como é reconhecida como Lily mesmo cinco anos após o fim da série.