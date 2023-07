Estrela de ‘Euphoria’, Angus Cloud morre aos 25 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 19:09 Compartilhe

O ator Angus Cloud, famoso por sua participação no seriado ‘Euphoria’ (HBO), morreu aos 25 anos, na casa de sua família em Oakland, na Califórnia, EUA.

As informações são do site americano TMZ, em publicação nesta segunda-feira (31).

“Foi com o coração mais pesado que tivemos que nos despedir de um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós em muitos aspectos”, declarou a família ao portal.

“Na semana passada, ele enterrou o pai e lutou intensamente contra essa perda. O único conforto que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha com a saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos em silêncio”, teriam dito familiares do artista, ainda segundo o TMZ.

A causa da morte ainda não foi divulgada.

Angus estava com carreira em ascensão em Hollywood. Ele era lembrado por seu papel de destaque na série de sucesso da HBO, onde deu vida ao personagem Fezco, de 2019 a 2022.

Além da série, ele atuou em filmes como ‘The Line’ e ‘North Hollywood’, e também fez aparições e participações especiais em videoclipes de artistas como Becky G, Karol G e Juice WRLD.

