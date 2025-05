Estrela de ‘A Pequena Sereia’ acusa ex de violência doméstica

Halle Bailey, estrela do filme “A Pequena Sereia”, acusou o cantor DDG, com quem tem um filho, Halo, de violência doméstica.

Segundo o site “TMZ”, a atriz registrou um boletim de ocorrência e solicitou proteção judicial contra o ex.

O site teve acesso aos documentos e as provas contra o cantor, entre elas fotos de hematomas que ele teria deixado em seu braço e seu dente lascado.

O juiz concedeu a Halle uma ordem de restrição, exigindo que DDG se mantenha a 90 metros de distância dela, e autorizou que ela leve Halo, de 1 ano e meio, para a Itália, onde ela filmará por dois meses.

Além disso, o cantor ficou proibido de postar sobre ela e o filho. Halle alegou que seu ex tem falado mal dela durante suas transmissões ao vivo.

A artista revelou no depoimento que as coisas começaram a ficar fisicamente agressivas em janeiro, já após a separação. Halle relembrou um momento de tensão quando DDG foi buscar seu filho e ela tentou iniciar uma conversa com o rapper sobre um cronograma de visitas. Enquanto colocava o cinto de segurança no filho, ela afirmou que o ex teria ficado agitado e repetido várias vezes, “Sai do meu carro, sua vadia”.

O bebê teria começado a chorar muito, o que a deixou ainda mais nervosa. Ele então teria puxado seu cabelo e batido seu rosto contra o volante, o que teria lascado seu dente da frente.

A atriz ainda o acusou de agressão psicológica, em março, quando ele apareceu em sua casa e entrou sem permissão no seu quarto. Ele então enviou uma foto da cama vazia de Halle para ela com a mensagem, “agora eu sei o que você anda fazendo”. Halle interpretou a mensagem como se DDG a estivesse acusando de fazer sexo com outras pessoas. Quatro dias depois, ele voltou a casa da atriz e a agrediu verbalmente, além de quebrar sua câmera de segurança e roubar o seu celular.