Estrela da NBA, Giannis Antetokounmpo sugere All-Star Game no Rio e ganha apoio de Eduardo Paes

Uma das grandes atrações da NBA, o All-Star Games, jogo que reúne as grandes estrelas da competição, pode extrapolar fronteiras e vir parar no Brasil. Giannis Antetokounmpo, astro do Milwaukee Bucks, sugeriu no X, antigo Twitter, que a atração fosse disputada no Rio. O pedido logo ganhou a aprovação do prefeito Eduardo Paes.

“Caro @Gannis_An34, o Rio está mais do que pronto para sediar um All Star Game! Será uma honra ter vocês por aqui. E nós certamente sabemos como é uma festa. Vamos lá”, respondeu o dirigente abrindo a possibilidade de organizar o jogo que é acompanhado por fãs no mundo inteiro.

A ideia de Antetokounmpo seria trazer o evento para ser realizado em 2027 aproveitando as mudanças em torno do All-Star Games. O formato desse ano já apresentou novidades. Ao contrário do tradicional duelo entre os astros da Conferência Leste e Oeste, a edição apresentou mudanças.

O tradicional evento da NBA contou com um formato diferente e teve quatro equipes ao invés de duas. A nova versão utilizada contou com semifinal e final para determinar o vencedor e teve um total de três confrontos.

Antetokounmpo defendeu a ideia de que um revezamento seja promovido para definir a sede do All-Star Game. Inicialmente, a proposta seria realizar o evento alternando uma cidade dos Estados Unidos e uma outra localidade em outro País. Além do Rio, ele sugeriu também uma cidade da China.

Os organizadores não escondem o desejo de internacionalizar ainda mais a marca, que já tem a fama de melhor basquete do mundo. Nesta edição, Antetokounmpo foi selecionado para participar do All-Star Games por uma das equipes, mas ficou fora da partida por motivo de contusão.