‘Estrela da Casa’ tem primeiro casal formado na madrugada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/08/2024 - 11:44 Para compartilhar:

Além de música, “Estrela da Casa“, reality musical da TV Globo, também tem mostrado romance. Durante a madrugada desta segunda-feira, 19, Unna X e Matheus Torres deram o primeiro beijo do confinamento antes de irem dormir.

Assista:

TEVE SELINHO! Unna e Matheus dão um selinho antes de dormir! 💕 #EstrelaDaCasa pic.twitter.com/oED0j2zLOO — Estrela da Casa (@estreladacasa) August 19, 2024

Nas redes sociais, o novo casal já vinha sendo “shippado” pelos espectadores. Durante a manhã, Unna ainda falou sobre o possível affair: “Estou tentando lidar com isso de ser filmada 24 horas, eu não estou acostumada com isso”.

Formação da primeira Batalha

No domingo, 18, antes do beijo de Unna e Matheus, aconteceu a formação da primeira Batalha do reality. Heloísa Araújo, Leidy Murilho e Nicole Louise disputam a permanência no confinamento antes da eliminação que acontece na terça-feira, 20.