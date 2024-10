‘Estrela da Casa’: Lucca vence primeira temporada do reality com 41% dos votos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 8:20 Para compartilhar:

A primeira edição do programa “Estrela da Casa”, da Globo, chegou ao fim na terça-feira, 1º, e consagrou Lucca como campeão da temporada. O cantor garantiu 41,13% dos votos do público após a final disputada contra Matheus Torres, Unna X e Leidy Murilho.

Ele se apresentou com as músicas “Erro Gostoso”, de Simone Mendes, e “Quando a Bad Bater”, de Luan Santana. No início da atração, os quatro artistas se uniram para cantar “Anunciação”, de Alceu Valença.

Além do título de vencedor, Lucca receberá o prêmio de R$ 1 milhão, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo Brasil.

Matheus Torres ficou em segundo lugar na disputa, com 34,82% dos votos. Ele se apresentou na final com as músicas “Primeiros Erros”, de Kiko Zambianchi, e “Partilhar”, de Rubel.

Já Unna X ficou na terceira posição após cantar “Dona Aranha”, de Luisa Sonza, e “Bem Que Se Quis”, de Marisa Monte, conquistando 15,36% dos votos. Leidy Murilho, que terminou a competição com 8,69%, apresentou “Tá Chorando Por Quê?”, de Amanda Wanessa, e “Os Anjos te Louvam”, de Eli Soares.