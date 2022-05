Estrela britânica do YouTube é presa em Cosmódromo de Baikonur, diz Rússia

(Reuters) – O blogueiro de turismo e youtuber britânico Benjamin Rich, especializado em visitar partes remotas e às vezes perigosas do mundo, foi preso em no Cosmódromo de Baikonur no Cazaquistão, afirmou o chefe da agência espacial da Rússia, a Roscosmos, neste sábado.





Dmitry Rogozin afirmou em uma publicação online que Rich –cujo canal Bald and Bankrupt tem 3,53 milhões de seguidores– e Alina Tseliupa foram detidos perto de uma das plataformas de lançamento em Baikonur, que a Rússia aluga do Cazaquistão.

Autoridades locais estavam determinando “o nível exato de participação em atividades ilegais” da dupla, afirmou Rogozin, que publicou fotos do visto de Rich e do passaporte de Tseliupa.

Alguns dos vídeos de Rich mostram uma mulher chamada Alina, mas não ficou imediatamente claro se ela e Tseliupa são a mesma pessoa.

O vídeo mais recente no canal de Rich foi filmado na Síria e publicado em 24 de abril. Em uma publicação no Instagram na semana passada, Rich disse que “bronzeado sírio e de volta a um país com mosaicos soviéticos”, mas não especificou onde estava.

Em Londres, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido não tinha comentário a fazer em um primeiro momento.

Baikonur, outrora uma cidade soviética fechada, agora é aberta a turistas que solicitam permissão à Roscosmos. Fica a cerca de 1,100 quilômetros ao sudoeste da capital cazaque, Nur-Sultan.

(Reportagem de David Ljunggren)