Estreias da semana nos cinemas

Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

CASAL IMPROVÁVEL (Long Shot, EUA/2018, 126 min.) – Comédia. Dir. Jonathan Levine. Com Charlize Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson Jr. Solitário e sem emprego, o jornalista Fred Flarsky se esforça para tentar mudar os rumos de sua vida. É quando ele se reencontra com a sua antiga babá. 16 anos.

Deslembro (Brasil/2018, 96 min.) – Drama. Dir. Flavia Castro. Com Jeanne Boudier, Eliane Giardini, Hugo Abranches. Joana é uma adolescente que teve o pai preso na ditadura militar e, por isso, passou a maior parte do tempo em Paris. Agora, de volta ao Rio de Janeiro, ela terá de se acostumar com as lembranças que a cidade traz. 14 anos.

Dor e Glória (Dolor y Gloria, Espanha/2019, 113 min.) – Drama. Dir. Pedro Almodóvar. Com Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia. Salvador Mallo é um cineasta em declínio que vive em melancolia por conta das recordações do passado. Ele, então, começa refletir sobre sua relação com a escrita e o cinema. 16 anos.

ESTREIAS

Amazônia Groove (Brasil/2018, 84 min.) – Documentário. Dir. Bruno Murtinho. Um retrato sobre a riqueza musical da região amazônica, desde os mais tradicionais, como o Boi Bumbá, até o tecnobrega. Livre.

Beatriz (Brasil/2014, 103 min.) – Drama. Dir. Alberto Graça. Com Marjorie Estiano, Sergio Guizé, Beatriz Batarda. Marcelo e Beatriz se mudam para Portugal. Ele começa a trabalhar em seu novo romance, que tem o ciúme como trama central. Para ajudar o marido, ela decide vivenciar o que ele escreve. 16 anos.

Eu Acredito (I Believe, EUA/2019, 91 min.) – Drama. Dir. Juergen Peretzki, Stacey Peretzki. Com Rowan Smyth, Matt Lindquist, Wilford Brimley. Brian tem um revelador encontro com Deus. Com a ajuda de um pastor, os milagres atribuídos a ele começam a se espalhar. 12 anos.

A História de Um Sonho – Todas as Casas do Timão (Brasil/2019, 85 min.) – Documentário. Dir. Marcela Coelho. O Corinthians foi fundado por operários e, de início, até se firmar como um grande clube, sofreu com o preconceito de fazer sucesso entre as classes menos favorecidas. Livre.

O Homem que Matou Dom Quixote (The Man Who Killed Don Quixote, Espanha – Bélgica – França, Portugal, Reino Unido/2018, 132 min.) – Aventura. Dir. Terry Gilliam. Com Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård. Ao fazer seu trabalho de conclusão de curso, um jovem cineasta escala um sapateiro para o papel de Quixote. Anos depois, o cineasta volta a procurá-lo, mas descobre que ele enlouqueceu. 12 anos.

Juntos para Sempre (A Dog’s Journey, EUA/2014, 108 min.) – Drama. Dir. Gail Mancuso. Com Dennis Quaid, Kathryn Prescott, Henry Lau. O cãozinho Bailey vive com Hanna até o dia em que Gloria aparece e diz que ela, agora, tem uma neta. O cão percebe que sua nova missão é cuidar da menina, negligenciada pela mãe. 12 anos.

Memórias da Dor (Memoir of Pain, França/2019, 126 min.) – Drama. Dir. Emmanuel Finkiel. Com Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay. A escritora Marguerite Duras sai em busca do marido, preso na França por resistência ao avanço do nazismo no país. Ela acaba se aproximando de um inimigo, que também é seu fã.

12 anos.

Patrulha Canina: Super Filhotes (Paw Patrol – Mighty Pups, EUA/2019, 90 min.) – Infantil. Dir. Keith Chapman. Com Devan Cohen, Drew Davis, Samuel Faraci. Chase, Marshall, Skye, Ryder e Rubble correm para ver um meteoro que caiu na Baía da Aventura e algo estranho acontece: ao presenciarem uma estranha radiação verde saindo da cratera, todos ganham superpoderes. Livre.

X-Men: Fênix Negra (X-Men : Dark Phoenix, EUA/2019, 113 min.) – Aventura. Dir. Simon Kinberg. Com Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender. Em uma expedição dos X-Men pelo espaço, Jean Grey é atingida por uma explosão solar e tem a sua personalidade transformada, tornando-se uma heroína malévola e imprevisível.

12 anos.