Estreias da semana nos cinemas

Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Conquistar, Amar e Viver Intensamente (Plaire, Aimer et Courir Vite, França/2018, 132 min.) – Comédia. Dir. Christophe Honoré. Com Vincent Lacoste. Jacques conhece Arthur e os dois passam a viver um improvável romance nos anos 1990. 14 anos.

Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério Italiano (Brasil/2018, 93 min.) – Família. Dir. Vivianne Jundi. Com Claudia Neto, Letícia Braga. Durante a maior feira de bruxos do mundo, Pipo, Bento e Sol investigam o sumiço da feiticeira Berenice, sequestrada por dois bruxos. Livre.

Diamantino (Brasil/2018, 96 min.) – Comédia. Dir. Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt. Com Carloto Cotta, Cleo Tavares. Diamantino é uma estrela do futebol mundial, até o dia em que se aposenta como um fracasso diante da opinião pública. O ex-craque decide, então, procurar um novo propósito de vida. 14 anos.

ESTREIAS

Aquaman (EUA/2018, 143 min.) – Aventura. Dir. James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard. Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, inicia uma jornada com Mera em busca de algo crucial para o futuro de Atlantis. 12 anos.

Chá com as Damas (Tea with the Dames, Reino Unido/2018, 84 min) – Documentário. Dir. Roger Michell. Juntas no mesmo ramo por anos, as atrizes Eileen Atkins, Judi Dench, Joan Plowright e Maggie Smith conversam sobre suas carreiras, influências e vidas pessoais. 10 anos.

Colette (EUA/2018, 111 min.) – Drama. Dir. Wash Westmoreland. Com Keira Knightley. Uma romancista francesa sofre nas mãos do parceiro, que planeja ganhar crédito por suas obras. Ela acaba ganhando fama como escritora e candidata ao Nobel de Literatura. 10 anos.

Intimidade Entre Estranhos (Brasil/2018, 111 min.) – Drama. Dir. José Alvarenga Jr. Com Rafaela Mandelli. Maria acaba de se mudar para o Rio, onde vive o namorado. Pelas lembranças com o pai, já falecido, seu retorno à cidade é difícil. Quando o casal se muda para outro prédio, Maria se aproxima do jovem síndico. 14 anos.