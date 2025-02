Estreia do Inter Miami na Copa da Concacaf é adiada devido a tempestade de neve

A estreia do Inter Miami de Lionel Messi na Copa dos Campeões da Concacaf, no campo do Sporting Kansas City, foi adiada de terça para quarta-feira devido à previsão de fortes nevascas, informou nesta segunda-feira (17) a Confederação de Futebol da América do Norte, Centro-Americana e Caribe.

O jogo foi “remarcado devido às condições climáticas adversas que deverão afetar a área metropolitana de Kansas City nas próximas 24 horas, incluindo acúmulo significativo de neve”, declarou a entidade num comunicado.

A decisão “foi tomada para priorizar a segurança dos jogadores e torcedores, e em estreita coordenação com os dois clubes participantes e as autoridades locais”, acrescentou a entidade.

Algumas horas antes, o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, havia dito que os clubes estavam conversando sobre um possível adiamento.

“Se cair a neve que dizem que vai cair, acreditamos que a cidade vai entrar totalmente em colapso, que as pessoas não vão poder ir ao estádio, os acessos vão ser fechados. Não é só o jogo em si, mas tudo o que o cerca. Isso é o que coloca em dúvida a partida”, disse o treinador argentino.

‘El Jefecito’ garantiu que a participação de Messi estava garantida em qualquer hipótese.

“A disponibilidade é de 100% e posso garantir que Leo jogará”, disse Mascherano em resposta a algumas versões que surgiram nas últimas horas sobre o possível desfalque do craque argentino por precaução.

As previsões meteorológicas indicam que Kansas City (Kansas) registará uma temperatura inferior a -15º Celsius nesta terça-feira.

Durante a entrevista coletiva, Mascherano não descartou que a estreia do Inter na nova temporada da Liga Norte-Americana (MLS), contra o New York City FC, possa ser adiada de sábado para domingo.

