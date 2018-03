Estreia de temporada com pianista Jan Lisiecki está na agenda de música clássica

A Cultura Artística abre sua Temporada 2018 com o pianista Jan Lisiecki. Com 22 anos, o canadense de origem polonesa apresenta repertório dedicado ao romantismo, com obras de Ravel, Schumann, Chopin e Rachmaninov. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (13), 21h. R$ 75/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fernando Portari e Eduardo Monteiro

O tenor e o pianista abrem a série Concertos neste ano. Obras de Schumann e Cláudio Santoro estão no repertório. Fundação Maria Luisa e Oscar Americano (107 lug.). Av. Morumbi, 4.077, 3742-0077. Dom. (11), 11h30. R$ 50. Cc.: não aceita. Cd.: todos

Orquestra Experimental de Repertório

Gabriel Rhein-Schirato rege o concerto, com obras de Claude Debussy e Hector Berlioz. A cantora Eliane Coelho é solista. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (11), 12h. R$ 10/R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Jovem do Estado

Obras de Heitor Villa-Lobos e Anton Bruckner estão no programa do concerto, que tem regência do violinista Cláudio Cruz. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (11), 16h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal

Comemorando o Dia Internacional da Mulher, a orquestra faz concerto especial com obras de Fanny Hensel Mendelssonhn, Clara Schumann e Amy Marcy Beach. A pianista Cecília Moita é a solista e Mônica Vasques a regente. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Hoje (9), 20h; sáb. (10), 16h30. R$ 12/R$ 60. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Sinaisky e Coro da Osesp

O maestro russo Vassily Sinaisky rege a orquestra, em concerto com a participação da contralto Silvana Romani, do Coro da Osesp e do Coro Acadêmico da Osesp. Obras compostas por Tchaikovski e Prokofiev estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (15) e 16/3, 20h30; 17/3, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (15), 10h. R$ 12.