Estreia de “House of the Dragon” atrai quase 10 milhões de espectadores

(Reuters) – A estreia da série “House of the Dragon” atraiu quase 10 milhões de espectadores no domingo na televisão e no serviço de streaming HBO Max, a maior audiência de qualquer nova série original na história da rede, informou a HBO.

A expectativa pela série, que se passa aproximadamente 200 anos antes da história contada em “Game of Thrones”, também da HBO, teve muita repercussão nas redes sociais, onde “House of Dragon” permaneceu como um dos principais assuntos do Twitter por 14 horas, informou a HBO nesta segunda-feira.

(Reportagem de Dawn Chmielewski, em Los Angeles)