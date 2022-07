Estreante, Yuri Alberto evita clima de festa antes de Corinthians e Coritiba: ‘Agora é mostrar resultado’ Atacante vestirá a camisa 7, que era de Luan







A noite desta quarta-feira (20) marca a estreia do atacante Yuri Alberto pelo Corinthians. O Timão recebe o Coritiba, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na sua chegada ao estádio corintiano, o centroavante, que vestirá a camisa 7, evitou o clima de festa, como foi na sua apresentação, no último dia 8 de julho.

– Momento especial, estou aproveitando até o último minuto, quando entrar em campo. Espero fazer uma grande estreia e que a gente possa sair vitorioso. Momento de festa passou, agora é mostrar o resultado em campo e no final fazer mais uma boa festa – disse Yuri à Corinthians TV.

Polêmica camisa sete

O número 7 às costas de Yuri certifica que a diretoria corintiana não conta mais com o meia-atacante Luan, que tem contrato com o clube até o fim do ano que vem.

A numeração era utilizada pelo campeão olímpico desde a chegada dele ao Timão, em 2020, contando, inclusive, com campanha institucional envolvendo o ídolo corintiano Marcelinho Carioca.

Luan nunca jogou com o técnico Vítor Pereira. A última vez que o ex-camisa 7 entrou em campo foi no dia 19 de fevereiro, no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista, sob o comando do auxiliar técnico Fernando Lázaro.

O duelo em Ribeirão Preto, contra o Pantera, foi o único que Luan jogou como titular em 2022. Ele foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo naquela partida.

O meia-atacante esteve em campo em outras duas ocasiões, contra Santo André e São Bernardo, ambas pelo Paulistão. Mas, se somados esses dois jogos, foram apenas 18 minutos jogados.

A diretoria corintiana tentará uma rescisão amigável com Luan ou emprestá-lo para alguma equipe até o fim do contrato do atleta com o clube alvinegro.

