Estratégia de parceria com Marisa é aumentar capilaridade, diz Magazine Luiza

A Magazine Luiza inaugurou, nesta terça-feira, as primeiras cinco lojas in store na parceria com a Marisa. De acordo com o VP comercial e operacional da Magazine Luiza, Fabricio Garcia, “a estratégia é de aumentar a nossa capilaridade. É uma categoria que é o nosso core de smartphones que a gente quer crescer ainda mais”, disse.

Os novos pontos estão nas lojas Marisa em Itapevi, no Andorinha Hiper Center, no Osasco Plaza Shopping, em Pinheiros e na Avenida Paulista.

A parceria, acrescentou, vai englobar 300 lojas até maio, mas não deve passar disso, uma vez que este é o número máximo de lojas com estrutura para receber os quiosques. Somente em janeiro, a meta é abrir 43 outros pontos.

Garcia destacou que o foco da parceira é smartphones e acessórios e casa conectada. “Vamos oferecer também todos os produtos da Magazine Luiza, numa modalidade como loja virtual e também vai ter um click e retire”, afirmou.

Com a parceria, a Magalu vai conseguir entrar em quatro estados que ela não tinha presença: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins e Distrito Federal. Sobre DF, o executivo destacou que o objetivo da empresa é abrir entre 10 e 15 lojas próprias até final de abril.

De acordo com Marcelo Pimentel, CEO da Marisa, a empresa começou a estudar parcerias na área de smartphones, assim como cosméticos, entre 2018 e início de 2019. “O que estava mais maduro era o projeto para celular. Estava claro que era uma categoria que fazia sentido. Nesse momento, tomamos a decisão que queríamos um parceiro. Conversamos com dois ou três players mas não tivemos dúvida de que eles (Magalu) eram o parceiro perfeito”, afirmou.

A cerimônia de lançamento foi na loja da Avenida Paulista e contou com a presença de executivos das duas empresas.