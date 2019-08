Estrangeiros fogem da bolsa brasileira

Os investidores internacionais já retiraram R$ 19 bilhões este ano da B3, a bolsa brasileira. Foi a maior fuga já registrada desde 1996. Procuram investimentos mais seguros na Europa e EUA e fogem da perspectiva decepcionante, até agora, do governo Bolsonaro.

Quem segurou a bolsa até agora foram os investidores brasileiros, que procuram maior rentabilidade com a baixa da Selic. Com isso, até agora, o índice iBovespa já subiu 13,2% no ano. A crise internacional e a alta do dólar preocupam, mas por enquanto os brasileiros estão mantendo a aposta na economia. Mas os movimentos são cada vez mais cautelosos e conservadores.