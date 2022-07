Estrangeiros compram US$2,15 bi em derivativos cambiais na B3 com rali global do dólar

SÃO PAULO (Reuters) – Os estrangeiros compraram em termos líquidos o equivalente a 2,15 bilhões de dólares em derivativos de taxa de câmbio na bolsa brasileira em julho até dia 18, período marcado pela força global da moeda norte-americana em meio à escalada de temores de recessão mundial.

Os dados são da B3 e incluem compras e vendas de contratos de dólar futuro, cupom cambial e swap cambial com ajuste. O dólar à vista sobe 3,3% no acumulado deste mês.

Mantido o ritmo, julho será o quinto mês em que os investidores não residentes adicionam à sua carteira posições que ganham com a valorização do dólar, indicativo de que veem ficar comprado na moeda neste momento como um seguro diante das incertezas gerais.

No saldo do ano, as compras líquidas somam 5,30 bilhões de dólares. No período, o dólar spot ainda recua 3%, mas chegou a cair mais de 17% no acumulado de 2022 até 4 de abril.

