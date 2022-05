Estrangeiro reduz posição ‘vendida’ em taxa de juro

Os investidores estrangeiros reduziram na sexta-feira, 6, as posições aplicadas no mercado de juros, em termos líquidos. O estoque dos contratos em aberto vendidos em taxas/comprados em PU (aposta na queda da taxa Selic) desses players passou de 3.050.494 para 2.943.328 contratos em aberto, uma diferença de 107.166 contratos. As informações são da B3.





Os investidores locais aumentaram a posição líquida vendida em taxa, passando de 2.894.124 para 3.050.494 contratos em aberto, com mais 118.442 contratos.

Já os bancos aumentaram levemente a posição líquida comprada em taxa, com o estoque passando de 5.784.068 para 5.792.818 contratos em aberto, uma alta de 8.750 contratos.