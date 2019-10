Estrangeiro reduz posição ‘comprada’ em taxa de juro futuro

Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro reduziram as posições líquidas compradas em taxas/vendidas em PU (aposta na alta da taxa) em 312.081 para 1.974.380 contratos em aberto, de 2.286.461 anteriormente. As informações são da B3.

Os investidores locais, por sua vez, diminuíram as posições líquidas vendidas em taxa, que refletem aposta em corte de juro, em 456.939, para 2.326.277 contratos em aberto, de 2.783.216 anteriormente.

Na contraparte, os bancos diminuíram a posição líquida tomada contratos em aberto, passando para 202.891 de 347.742 contratos em aberto, uma redução de 144.851 contratos.