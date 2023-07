Estrangeiro eleva posição vendida em taxa de juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 13:33 Compartilhe

Os investidores estrangeiros aumentaram nesta quarta-feira, 26, suas posições aplicadas no mercado de juros, em termos líquidos. O estoque de contratos em aberto vendidos em taxas/comprados em PU desses players passou de 5.150.789 para 5.210.842 contratos em aberto, uma diferença de 60.053 contratos. As informações são da B3. Já os investidores locais reduziram a posição líquida comprada em taxa, passando de 420.908 para 328.780 contratos em aberto, com menos 92.128 contratos. Os bancos aumentaram a posição líquida comprada em taxa, com o estoque passando de 4.693.068 para 4.845.084 contratos em aberto, com alta de 152.016 contratos.

