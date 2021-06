Estrangeiro eleva posição ‘vendida’ em taxa de juro futuro

Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro elevaram na segunda-feira, 31, as posições líquidas vendidas em taxas/compradas em PU (aposta na queda de da taxa Selic), passando de 4.319.178 para 4.327.618,00, uma alta de 8.440 contratos. As informações são da B3. Já os investidores locais reduziram a posição líquida vendida em taxa, passando de 1.667.083 para 1.642.051 contratos em aberto, uma baixa de 25.032 contratos. Os bancos, em contrapartida, diminuíram a posição líquida comprada em taxa, passando de 5.771.991 para 5.760.951 contratos em aberto, uma baixa de 21.163 contratos.

