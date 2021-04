Estrangeiro eleva posição ‘vendida’ em taxa de juro futuro

Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro elevaram na quinta-feira, dia 1º de abril, as posições líquidas vendidas em taxas/compradas em PU (aposta na queda de da taxa Selic), passando de 3.831.498 para 4.289.033 contratos em aberto, com alta de 457.535 contratos. As informações são da B3.

Os investidores locais reduziram a posição líquida vendida em taxa, passando de 2.022.154 para 1.053.613 contratos em aberto, uma baixa de 968.541 contratos.

Os bancos, em contrapartida, diminuíram a posição líquida comprada em taxa, passando de 5.647.426 para 5.150.767 contratos em aberto, uma redução de 496.659 contratos.

Veja também