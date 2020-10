Estrangeiro eleva posição ‘vendida’ em taxa de juro futuro

Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro elevaram na quinta-feira, 29, as posições líquidas vendidas em taxas/compradas em PU (aposta na queda da taxa Selic), passando de 2.303.496 para 2.398.884, com alta de 95.388 contratos. As informações são da B3.

Os investidores locais diminuíram as posições líquidas vendidas em taxa, passando de 2.987.765 para 2.973.881 contratos em aberto, com menos 13.884 contratos. Na contraparte, os bancos aumentaram a posição líquida comprada em taxa, passando de 4.986.803 para 5.066.833 contratos em aberto, com mais 80.030 contratos.

