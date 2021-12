Estrangeiro eleva posição ‘vendida’ em taxa de juro

Os investidores estrangeiros aumentaram nesta quarta-feira, dia 1º, as posições aplicadas no mercado de juros, em termos líquidos. O estoque dos contratos em aberto vendidos em taxas/comprados em PU (aposta na queda de da taxa Selic) destes players passou de 2.314.404 para 2.379.224 de contratos em aberto, uma diferença de 64.820 contratos. As informações são da B3. Já os investidores locais reduziram a posição líquida vendida em taxa, passando de 745.700 para 504.974 contratos em aberto, uma baixa de 240.726 contratos. Em contrapartida, os bancos diminuíram a posição líquida comprada em taxa, com o estoque passando de 2.799.593 para 2.648.723 contratos em aberto.

