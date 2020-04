Estrangeiro aumenta posição ‘comprada’ em taxa de juro futuro pela 2ª sessão

Pela segunda sessão seguida, os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro aumentaram na segunda-feira, 13, as posições líquidas compradas em taxas/vendidas em PU (aposta na alta da taxa) passando de 994.292 para 1.024.911 contratos em aberto, um aumento de 30.619 contratos. As informações são da B3.

Já os investidores locais aumentaram em 48.986 as posições líquidas vendidas em taxa, que podem indicar aposta em corte de juro, passando de 4.238.575 para 4.287.561 contratos em aberto.

Na contraparte, os bancos elevaram de 3.129.091 para 3.148.006 contratos em aberto, a posição líquida comprada em taxa, um aumento de 18.915 contratos em aberto.