Estrangeiro aumenta posição ‘comprada’ em taxa de juro futuro

Após seis sessões consecutivas de queda, os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro aumentaram modestamente na terça-feira, 18, as posições líquidas compradas em taxas/vendidas em PU (aposta na alta da taxa) passando para 2.665.479 contratos em aberto, de 2.650.840 anteriormente, um aumento de 14.639 contratos em aberto. As informações são da B3.

Os investidores locais, por sua vez, reduziram as posições líquidas vendidas em taxa, que podem indicar aposta em corte de juro, em 12.642 contratos em aberto, para 4.591.343, de 4.603.985 anteriormente.

Na contraparte, os bancos reduziram em 22.310 para 1.746.849 contratos em aberto a posição líquida comprada em taxa, de 1.769.159 um dia antes.