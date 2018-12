Estradas paulistas têm trânsito intenso

As principais rodovias do Estado de São Paulo registram trânsito intenso neste sábado, dia 22. A previsão é de que 2,3 milhões de veículos deixem a capital paulista para o feriado do Natal.

Por volta das 12h deste sábado, a capital tinha 45 quilômetros de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O ponto com maior concentração de veículos era a Marginal Tietê, no sentido rodovia Castello Branco, com 8,2 quilômetros de trânsito lento.

Nas rodovias, também há congestionamento. Na Imigrantes, sentido litoral, no fim da manhã havia 10 quilômetros de fila entre os km 33 e 43. Na Anchieta, havia 2 km de fila neste mesmo horário. As rodovias Fernão Dias e Dutra foram as que registraram pior congestionamento na manhã deste sábado, com 28 e 22 km, respectivamente.