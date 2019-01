Estradas litorâneas apresentam lentidão nesta quarta-feira

Motoristas enfrentam congestionamento nas principais rodovias litorâneas nesta quarta-feira, 2.

A rodovia dos Imigrantes tem lentidão, no sentido de São Paulo, do km 70 ao 58 e do km 16 ao 14. O trecho de Interligação também registra congestionamento. Ainda segundo a Ecovias, a Anchieta apresenta pontos de parada, no sentido do litoral, entre o km 32 e 40.

A Rio-Santos também tem situação complicada do km 72 ao 78, no sentido de São Sebastião, e também do km 90 ao 100, entre Massaguaçu e Tamoios. No trecho de Guarujá, o motorista apenas enfrenta tráfego intenso.

A rodovia Padre Manoel da Nóbrega apresenta congestionamento, no sentido da Praia Grande, do km 306 ao 292, e também do km 292 e 280, em direção à capital paulista.

A Oswaldo Cruz tem lentidão, no sentido de Taubaté, do km 94 ao 78, no trecho entre a saída de Ubatuba e o fim da serra.

Outras rodovias apresentam boas condições neste momento